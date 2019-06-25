Знову припече: які області накриє сильною спекою

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

В деяких областях температура повітря знову перевищить +30 градусів

Погода в Україні у середу, 26 червня, очікується сонячна і суха. У деяких областях можлива хмарність, але опади не прогнозуються. Місцями температура повітря перевищить +30 градусів.

Погода на сході України очікується суха і сонячна, можлива хмарність. Вночі в регіоні очікується комфортна температура повітря від +15 до +18 градусів, а от вдень сонце нагріє до +28 +30 градусів, у Дніпрі, Луганській і Донецькій областях – до +31 +32 градусів.

У південних областях буде сухо і сонячно, можливий невеликий вітер. Вночі температура становитиме +19 +22 градуси. Вдень буде спекотно, від +30 до +33 градусів. У Криму без опадів, сонячно. Вночі від +20 до +22 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

На півночі прохолодно буде тільки вночі, там синоптики прогнозують +14 +16 градусів. Вдень сухо і сонячно, без опадів, температура повітря від +28 до +30 градусів.

У західних областях дощі не прогнозуються, вдень буде невелика хмарність, температура повітря підвищиться. Вночі прохолодно, від +13 до +16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +30 градусів, в Ужгороді та на Волині до +31 +32 градусів.

В центральній частині країни невелика хмарність, але без опадів. Вночі очікується +15 +17 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

У Києві 26 червня буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі очікується комфортна температура від +15 до +17 градусів. Вдень повітря нагріється до +28 +30 градусів.

Погода в Україні 26 червня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про різке похолодання вже на цьому тижні.

А також розповідали про те, яка погода очікується в Україні на п'ятницю, 28 червня, на День Конституції.