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Где приобрести зеленую карту для выезда заграницу на авто: инструкция

Где купить "зеленую карточку" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Если вы хотите выехать заграницу на собственном авто - вам нужна зеленая карта. Она вам обеспечит страхование машины.

Где и как ее купить читайте в нашем материале.

Зеленая карта – обязательный международный страховой сертификат, имеющий во всех странах унифицированную форму. Его наличие является обязательным условием для водителей, которые планируют выехать за границу на собственном автомобиле в страны-члены международной системы.

Сейчас полис возможно полностью оформить в онлайн режиме и даже за границей, например, тем, у кого заканчивается такой полис.

Также онлайн можно оформить туристическую страховку, которая предоставляет право на медицинское обслуживание для украинцев, которые находятся за границей и еще не имеют доступа к соцпакету в рамках поддержки беженцев.

Для автовладельцев, которые остались в Украине также есть возможность приобретения полиса автоцивилки онлайн, без посещения офиса страховой.

Во всех случаях нужные документы будут отправлены на email после оплаты.

Их можно распечатать или предъявлять с телефона.

В случае отсутствия "зеленой карточки" необходимо приобрести полис пограничного страхования, который предоставляет обязательное страховое покрытие, которое требует страна посещения. Приобрести его можно во время въезда на территорию иностранной страны, заранее уточнив, есть ли на границе пункты их продажи.

Если на границе нет пунктов продажи полисов пограничного страхования, необходимо проконсультироваться с пограничными органами, где можно его приобрести. В частности, это можно сделать на сайте страховых компаний, на сайте Бюро "Зеленая карта" страны посещения.

Полисы пограничного страхования выдают сроком от 15 дней до года.

Читайте также, что нужно знать тем, кто планирует уехать за границу.

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Автомобильный рынок