Де придбати зелену карту для виїзду закордон на авто: інструкція

Зелена картка – обов’язковий міжнародний страховий сертифікат, що має в усіх країнах уніфіковану форму. Його наявність є обов’язковою умовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі до країн - членів Міжнародної системи.

Зараз поліс можливо повністю оформити в онлайн режимі та навіть за кордоном, наприклад, тим, у кого закінчується такий поліс.

Також онлайн можна оформити туристичну страховку, яка надає право на медичне обслуговування для українців, що перебувають закордоном та ще не мають доступу до соцпакету в рамках підтримки біженців.

Для автовласників, які лишилися в Україні також є можливість придбання полісу автоцивілки онлайн, без відвідування офісу страхової.

В усіх випадках потрібні документи будуть надіслані на email після оплати.

Їх можна роздрукувати чи пред'являти з телефона.

У разі відсутності "Зеленої картки", необхідно придбати поліс прикордонного страхування, який надає обов`язкове страхове покриття, яке вимагає країна відвідання. Придбати його можна під час в`їзду на територію іноземної країни, заздалегідь уточнивши, чи є на кордоні пункти їх продажу.

Якщо на кордоні немає пунктів продажу полісів прикордонного страхування, необхідно проконсультуватися з прикордонними органами, де можна його придбати. Зокрема, це можна зробити на сайті страхових компаній, на сайті Бюро "Зелена картка" країни відвідування.

Поліси прикордонного страхування видають терміном від 15 днів до року.