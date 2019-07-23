На Донбассе разгорелся языковой скандал: страдают украинские школьники

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Родители считают, что переходить на украинский язык будет сложно в таком возрасте

В опорной школе Авдеевки разгорелся языковой скандал. Родители детей, которые переходят в седьмой класс, не хотят, чтобы их дети проходили обучение на украинском языке. Дело в том, что до этого дети учились на русском. Они считают, что в таком возрасте для детей будет трудно и болезненно переучиваться государственному языку. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Директор школы объясняет, что есть устав 2018 года, в котором сказано, что обучение в школах должно проводиться исключительно на государственном языке. Родители пишут жалобы и не хотят ничего об этом слышать.

"Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году. Язык – это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям", - заявила директор школы Оксана Четверикова.

Также родители настаивают, что языковой вопрос - это не так важно. Первым делом нужно закончить в школе ремонт, который начали в 2016 году, а потом думать о переходе на другой язык.

Видео: в Авдеевке разгорелся языковой скандал (ТСН)

Одна из мам - Галина Пастернак рассказывает, что ее дети не понимают украинский язык и они уже привыкли общаться только на русском.

"Нас так вырастили наши родители", - резюмировала Галина.

Как мы ранее писали, школьников заставили изучать русский язык в одной из школ Винницкой области. Директор учебного заведения ввел для учеников факультатив по русскому языку, хотя родители с детьми выбрали информатику. Об этом говорится в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что учениц гимназии исключили из-за неуплаты взносов.