ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Принципово буду говорити російською! В Ужгороді спалахнув мовний скандал

STYLERЖиття    12.10.2019 - 13:16
Принципово буду говорити російською! В Ужгороді спалахнув мовний скандал
Мовний скандал в Ужгороді (фото: Колаж РБК-Україна)

Скандал через українську мову шокував жителів

Напередодні в Ужгороді розгорівся гучний мовний скандал. Одна з працівниць музею категорично відмовлялася говорити українською, чим шокувала оточуючих. Про неприємний інцидент написала Юлія Юліна на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так працівниця музею заявила, що не хоче говорити українською мовою, незважаючи на те, що раніше викладала його. Жінка говорила по-російськи "принципово".

"У мене в школі була п'ятірка з української мови, я її навіть викладала, але ось зараз, через політичну ситуацію в країні, я принципово говорю і буду говорити тільки російською!" - заявила вона.

Принципово буду говорити російською! В Ужгороді спалахнув мовний скандалМовний скандал в Ужгороді (фото: Колаж РБК-Україна)

Крім того, працівник музею не посоромилася висловити свою думку щодо того, ким насправді є жителі Західної України. За її словами, там проживають "не українці, а русини".

Нагадаємо, що Рабинович потрапив в мовний скандал. Голова комітету Дмитро Лубинець закликав нардепа не порушувати закони України і виступати українською мовою, так як це передбачено в регламенті роботи органів ВР.

Також ми писали, що в опорній школі Авдіївки розгорівся мовний скандал. Батьки дітей, які переходять у сьомий клас, не хочуть, щоб їх діти проходили навчання українською мовою.

НП з українцями в аеропорту Риги: історія отримала продовження Помічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиці
Новини України скандал
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся