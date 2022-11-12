Принцеса зреклася престолу заради кохання до шамана

Норвезька принцеса 51-річна Марта Луїза відмовляється від королівських обов'язків, щоб вести бізнес із нареченим-шаманом - Дуреком Верреттом. Вона продовжуватиме відвідувати сімейні збори, але не впливатиме на королівський двір.

Марта Луїза відмовляється від королівських обов’язків, щоб зосередитися на бізнесі альтернативної медицини. Вона веде його разом зі своїм нареченим, американським духовним гуру Дюреком Верретом.

"Рішення прийняли, щоб відокремити комерційну діяльність від королівського дому Норвегії. Мета полягає в тому, аби запобігти непорозумінням щодо королівського дому і надати принцесі та Верретту більшу свободу в їхній діловій діяльності та інших сферах їхнього життя", - йдеться у заяві.

Принцеса Марта Луїза - єдина донька норвезького короля Гаральда. Вона є четвертою в черзі на норвезький престол. Спадкоємцем престолу є її брат - 49-річний кронпринц Гокон.

За бажанням короля Гаральда Марті Луїзі збережуть титул принцеси. Проте вона наголосила, що "утримуватиметься від свого титулу". 2002-го року вона вперше відмовилась від королівських регалій - статусу королівської високості та королівського утримання.

Принцеса була заміжня за норвезьким письменником Арі Беном, який наклав на себе руки 2019-го. Вони прожили разом 15 років. У шлюбі народилося троє доньок.

Того ж року Марта Луїза зав'язала стосунки з самопроголошеним шаманом і американським духовним гуру. У червні 2022 року пара заручилась. Разом ведуть бізнес, проводять семінари, пропонують споживачам медитації та "шаманські вправи".

У червні пара оголосила про заручини (Фото: twitter.com/bondtos)