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Короля Чарльза та дружину Каміллу закидали привселюдно яйцями (фото)

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Середа 09 листопада 2022 16:19
Короля Чарльза та дружину Каміллу закидали привселюдно яйцями (фото) Король Чарльз III із дружиною Каміллою (фото: tsn.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Під час візиту до Йоркширу новоспеченого господаря британського престолу Чарльза III та його дружину обкидали яйцями. У самого монарха не потрапила жодна з випущених "куль".

Поліція вже заарештувала нападника.

Чим британцям не догодив король - дивіться нижче в матеріалі.

Невдалий напад на Чарльза здійснили в момент його спілкування з публікою. Проте, на щастя, жодне яйце не влучило в короля.

Насправді Його Величність навіть не зрозумів, що сталося. Чарльз коротко озирнувся, щоб побачити розбиті яйця, але на інше майже не відреагував.

Короля Чарльза та дружину Каміллу закидали привселюдно яйцями (фото)

Фото: tsn.ua

У цю ж мить четверо поліціянтів зловили та заарештували нападника. Ним виявився активіст Повстання проти вимирання, який колись був кандидатом від Партії зелених. Звати чоловіка Патрік Телвелл.

Короля Чарльза та дружину Каміллу закидали привселюдно яйцями (фото)

Патрік Телвелл (фото: tsn.ua)

Коли його повалили на землю, він все одно продовжив викрикувати фразу: "Ця країна побудована на крові рабів". На противагу правопорушнику публіка, яка зібралася, скандувала: "Боже, бережи короля" та "Ганьба вам".

Попри інцидент король Чарльз продовжив традиційну церемонію, під час якої офіційно вітав лорд-мера в місті Йорк. Востаннє це робила його мати, королева, у 2012 році.

Раніше ми показували зустріч Чарльза з українськими біженцями в Шотландії.

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