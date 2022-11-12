Принцесса отреклась от престола ради любви к шаману

Норвежская принцесса 51-летняя Марта Луиза отказывается от королевских обязанностей, чтобы вести бизнес с женихом-шаманом - Дуреком Верреттом. Она будет продолжать посещать семейное собрание, но не будет влиять на королевский двор.

Марта Луиза отказывается от королевских обязанностей, чтобы сосредоточиться на бизнесе альтернативной медицины. Она ведет его вместе со своим женихом, американским духовным гуру Дюреком Верретом.

"Решение приняли, чтобы отделить коммерческую деятельность от королевского дома Норвегии. Цель состоит в том, чтобы предотвратить недоразумения относительно королевского дома и предоставить принцессе и Верретту большую свободу в их деловой деятельности и других сферах их жизни", - говорится в заявлении.

Принцесса Марта Луиза - единственная дочь норвежского короля Гаральда. Она четвертая в очереди на норвежский престол. Наследником престола является ее брат - 49-летний кронпринц Гокон.

По желанию короля Гаральда Марте Луизи сохранят титул принцессы. Однако она подчеркнула, что "будет воздерживаться от своего титула". В 2002 году она впервые отказалась от королевских регалий - статуса королевского высокости и королевского содержания.

Принцесса была замужем за норвежским писателем Ари Беном, который покончил с собой в 2019-м. Они прожили вместе 15 лет. В браке родилось три дочери.

В том же году Марта Луиза завязала отношения с самопровозглашенным шаманом и американским духовным гуру. В июне 2022 года пара обручилась. Вместе ведут бизнес, проводят семинары, предлагают потребителям медитации и шаманские упражнения.

В июне пара объявила о помолвке (Фото: twitter.com/bondtos)