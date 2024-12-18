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Принцеса Анна перевірила, як британські військові допомагають ЗСУ (фото)

Середа 18 грудня 2024 17:30
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Принцеса Анна перевірила, як британські військові допомагають ЗСУ (фото) Принцеса Анна зустрілася з українськими військовими у Британії (фото: instagram.com/royallogisticcorps)
Автор: Іванна Пашкевич

Принцеса Анна відвідала військовослужбовців 29-го полку Королівського логістичного корпусу, які готуються до чергових завдань, спрямованих на допомогу українським військовим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram британської королівської сім'ї.

Так, Її Королівська Високість здійснила візит до військовослужбовців 29-го полку Королівського логістичного корпусу (RLC), розміщених у казармах Герцога Глостера в Саут-Серні.

Принцеса Анна перевірила, як британські військові допомагають ЗСУ (фото)Принцеса Анна перевірила, як британські військові допомагають ЗСУ (фото)

Принцеса Анна зустрілася з військовими у Британії (фото: instagram.com/royallogisticcorps)

29-й полк Королівського логістичного корпусу виконує важливу місію - забезпечує безпечне та надійне перевезення людей, спорядження й обладнання всіма видами транспорту по всьому світу.

Під час візиту єдина донька королеви Єлізавети II зустрілася з кількома військовослужбовцями, які брали участь у міжнародних місіях.

Вона також оглянула значну кількість спорядження та обладнання, яке готується до відправлення для підтримки українських новобранців.

Принцеса Анна перевірила, як британські військові допомагають ЗСУ (фото)

Принцеса Анна перевірила, як британські військові допомагають ЗСУ (фото)

Принцеса Анна зустрілася з військовими у Британії (фото: instagram.com/royallogisticcorps)

До слова, раніше Меган Маркл і принц Гаррі вперше за довгий час показали нові фото з дітьми.

Також друг подружжя розповів правду про їхні стосунки.

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