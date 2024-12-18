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Принцесса Анна проверила, как британские военные помогают ВСУ (фото)

Среда 18 декабря 2024 17:30
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Принцесса Анна проверила, как британские военные помогают ВСУ (фото) Принцесса Анна встретилась с украинскими военными в Британии (фото: instagram.com/royallogisticcorps)
Автор: Иванна Пашкевич

Принцесса Анна посетила военнослужащих 29-го полка Королевского логистического корпуса, которые готовятся к очередным задачам, направленным на помощь украинским военным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram британской королевской семьи.

Так, Ее Королевское Высочество совершила визит к военнослужащим 29-го полка Королевского логистического корпуса (RLC), размещенных в казармах Герцога Глостера в Саут-Серне.

Принцесса Анна проверила, как британские военные помогают ВСУ (фото)Принцесса Анна проверила, как британские военные помогают ВСУ (фото)

Принцесса Анна встретилась с военными в Британии (фото: instagram.com/royallogisticcorps)

29-й полк Королевского логистического корпуса выполняет важную миссию - обеспечивает безопасную и надежную перевозку людей, снаряжения и оборудования всеми видами транспорта по всему миру.

Во время визита единственная дочь королевы Елизаветы II встретилась с несколькими военнослужащими, которые принимали участие в международных миссиях.

Она также осмотрела значительное количество снаряжения и оборудования, которое готовится к отправке для поддержки украинских новобранцев.

Принцесса Анна проверила, как британские военные помогают ВСУ (фото)

Принцесса Анна проверила, как британские военные помогают ВСУ (фото)

Принцесса Анна встретилась с военными в Британии (фото: instagram.com/royallogisticcorps)

К слову, ранее Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время показали новые фото с детьми.

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