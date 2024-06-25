Принцеса Анна у лікарні: королівський експерт озвучив подробиці нещасного випадку

В якому стані принцеса Анна

Напередодні Букінгемський палац заявляв, що сестра британського короля отримала "легкі травми" і що вже незабаром вона повністю одужає. Також йшлося про те, що до падіння, ймовірно, призвів удар коня чи коней, адже перед інцидентом жінка була на прогулянці з тваринами.

Принцеса Анна продовжує лікування після падіння (Фото: instagram.com/princessanneprincessroyal)

Попри обнадійливі заяви палацу, королівський фахівець Майкл Коул висловив дещо іншу думку. Він заявив, що такі травми у віці 73 років можуть потребувати більш серйозного лікування.

"Той факт, що принцесу залишили у лікарні на ніч, вказує на те, що це не дрібниця... Струс у будь-якому віці - не дрібниця, але в віці 73 років це може бути серйозно", - пояснив він.

"До струсу мозку може призвести просто удар по голові, після якого починає паморочитись голова, але також це може бути щось значно серйозніше. Вони [члени королівської родини] не збираються ризикувати і не тримають принцесу вдома. Я поки не чув, щоб її виписували з лікарні у Брістолі, і, можливо, її перебування там вирішать продовжити", - також говорить Коул.

Тим не менше, спеціаліст підсумовує, що Анні, на його думку, вдасться подолати отримані травми та повністю одужати.

"Вона дуже сильна, цілеспрямована, значною мірою донька свого батька - я певен, що вона це подолає", - зазначає Майкл.

Анна, як відомо, залишається в лікарні Саутмід у Брістолі, куди її доправила швидка. Також поруч із 73-річною жінкою був її чоловік, сер Тім Лоуренс.

Принцесі Анні 73 роки (Фото: instagram.com/princessanneprincessroyal)

Принцеса Анна не пам'ятає подробиці інциденту

Окрім того, пізніше з'ясувалося, що сама представниця королівської родини не пам'ятає подробиці того, що з нею трапилось.

На місце події прибув гелікоптер, фахівці надали постраждалій необхідну першу допомогу, після чого доправили її до лікарні.

У цей час на території маєтку принцеси, Гаткомб Парку, знаходились коні.

Характер травм голови у жінки свідчить про те що, її вдарила копитом чи головою одна з тварин.