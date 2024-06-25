Принцесса Анна в больнице: королевский эксперт озвучил подробности несчастного случая

В каком состоянии принцесса Анна

Накануне Букингемский дворец заявлял, что сестра британского короля получила "легкие травмы" и уже вскоре она полностью поправится. Также говорилось, что к падению, вероятно, привел удар лошади или лошадей во время ее прогулки с животными.

Принцесса Анна продолжает лечение после падения (Фото: instagram.com/princessanneprincessroyal)

Несмотря на обнадеживающие заявления дворца, королевский специалист Майкл Коул высказал несколько иное мнение. Он заявил, что такие травмы в возрасте 73 лет могут требовать более серьезного лечения.

"Тот факт, что принцессу оставили в больнице на ночь, указывает на то, что это не мелочь... Сотрясение в любом возрасте - не мелочь, но в возрасте 73 лет это может быть серьезно", - объяснил он.

"К сотрясению мозга может привести просто удар по голове, после которого начинает кружиться голова, но также это может быть что-то гораздо серьезнее. Они [члены королевской семьи] не собираются рисковать и не держат принцессу дома. Я пока не слышал, чтобы ее выписывали из больницы в Бристоле, и, возможно, ее пребывание там решат продлить", - также говорит Коул.

Тем не менее, специалист подытоживает, что Анне, по его мнению, удастся преодолеть полученные травмы и полностью поправиться.

"Она очень крепкая, целеустремленная, в значительной степени дочь своего отца - я уверен, что она это преодолеет", - отмечает Майкл.

Анна, как известно, остается в больнице Саутмида в Бристоле, куда ее доставила скорая. Также рядом с 73-летней женщиной был ее муж, сэр Тим Лоуренс.

Принцессе Анне 73 года (Фото: instagram.com/princessanneprincessroyal)

Принцесса Анна не помнит подробности инцидента

По данным британских СМИ, сама представительница королевской семьи не помнит подробности того, что с ней произошло.

Напомним, что в преддверии несчастного случая принцесса прогуливалась с лошадьми на территории поместья в Гаткомб Парке.

На место происшествия прибыл вертолет, специалисты предоставили пострадавшей необходимую первую помощь, после чего доправили ее в больницу.

По предположениям специалистов, не исключено, что Анна могла попасть в больницу в результате удара копытом или головой одного из животных. По крайней мере об этом свидетельствует характер травм женщины.