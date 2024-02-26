Принца Гаррі можуть депортувати з США: в чому причина

Принц Гаррі може бути депортований з США

Принц Гаррі наразі разом з дружиною Меган Маркл та дітьми живе у США, але ні він, ні його родина не є громадянами Америки. І як тільки принц замислився над тим, щоб змінити громадянство, Дональд Трамп заявив, що він не підтримує його і депортує разом з усіма.

На конференції Консервативної партії США у Вашингтоні колишній президент сказав, що у разі перемоги на президентських виборах він має на меті розпочати наймасштабнішу депортацію мігрантів.

І логічно, що у разі стримання слів Трампа, під удар потрапить і герцог Сассекський, який з дружиною та дітьми живе в Монтесіто. Та виходячи зі слів Трампа, жодних привілеїв від держави принц не отримає.

"Я не захищатиму його. Він зрадив королеву. Це не можна пробачити. Якби це залежало від мене, він змушений був би бути сам по собі", - наголосив Трамп.

Експрезидент вважає, що королівська родина занадто прихильна до Гаррі, як і чинний президент США Джо Байден. Вони нібито поводяться щедро.

Тож якщо Дональд Трамп виграє вибори, то принцу Гаррі з Меган Маркл знову доведеться змінювати місце проживання.

Принц Гаррі та Меган Маркл можуть бути депортовані з США (фото: Getty images)

Варто зауважити, що поведінка принца обурює навіть королеву-консорта Каміллу, адже й після того, як Гаррі дізнався про діагноз короля Чарльза III - він не зміг приділити йому належної кількості часу. Саме тому Камілла вважає, що цей візит було здійснено виключно в особистих корисливих цілях принца.