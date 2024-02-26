Принца Гарри могут депортировать из США: в чем причина

Принц Гарри может быть депортирован из США

Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и детьми живет в США, но ни он, ни его семья не являются гражданами Америки. И как только принц задумался о том, чтобы изменить гражданство, Дональд Трамп заявил, что он не поддерживает его и депортирует вместе со всеми.

На конференции Консервативной партии США в Вашингтоне бывший президент сказал, что в случае победы на президентских выборах он намерен начать самую масштабную депортацию мигрантов.

И логично, что в случае сдержания слов Трампа, под удар попадет и герцог Сассекский, живущий с женой и детьми в Монтесито. И исходя из слов Трампа, никаких привилегий от государства принц не получит.

"Я не буду защищать его. Он предал королеву. Это нельзя простить. Если бы это зависело от меня, он вынужден был быть сам по себе", - подчеркнул Трамп.

Экспрезидент считает, что королевская семья слишком благосклонна к Гарри, как и действующий президент США Джо Байден. Они якобы ведут себя щедро.

Так что если Дональд Трамп выигрывает выборы, то принцу Гарри из Меган Маркл снова придется менять место жительства.

Принц Гарри и Меган Маркл могут быть депортированы из США (фото: Getty images)

Следует отметить, что поведение принца возмущает даже королеву-консорта Камиллу, ведь и после того, как Гарри узнал диагноз короля Чарльза III - он не смог уделить ему должного количества времени. Именно поэтому Камилла считает, что этот визит был совершен исключительно в личных корыстных целях принца.