Принц Вільям зробив гучну заяву стосовно паузи у роботі: в чому причина

Принц Вільям заявив про паузу в роботі

Нині королівська родина покладається лише на кількох членів, щоб виконувати обов’язки та представляти родину на різних зустрічах.

Оскільки Кейт Міддлтон і короля Чарльз знаходились у лікарні, а тепер проходять реабілітацію вдома, 42-річній принцесі Уельський зробив заяву стосовно зміни свого графіка.

Наразі 75-річному королю знадобиться більше часу, щоб одужати приватно, а Кейт ще також не може розпочати роботу, Принц Вільям очистив свій календар, щоб у цей час бути поруч із дружиною та підтримувати їх сім’ю.

Принц Вільян заявив про паузу в роботі (фото: Getty images)

Для членів королівської родини заведено брати невелику відпустку після насичених поїздок. Саме тому принц Уельський допомагатиме своїм близьким, замість того, щоб їздити на ділові зустрічі та представляти королівську родину.

Поки що вся відповідальність за світські виходи несе королева Камілла і вона дійсно досить активно виконує свої обов’язки. Скільки часу потрібно принцесі та королю на відновлення - поки точно невідомо. Але Вільям бере невелику паузу, тому незабаром він повернеться до своїх безпосередніх обов’язків.