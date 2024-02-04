Принц Уильям сделал громкое заявление о паузе в работе: в чем причина

Принц Уильям заявил о паузе в работе

Сейчас королевская семья возлагается только на нескольких членов, чтобы исполнять обязанности и представлять семью на разных встречах.

Поскольку Кейт Миддлтон и короля Чарльз находились в больнице, а теперь проходят реабилитацию на дому, 42-летней принцессе Уэльский сделал заявление об изменении своего графика.

Теперь 75-летнему королю понадобится больше времени, чтобы выздороветь частно, а Кейт еще не может начать работу, Принц Уильям очистил свой календарь, чтобы в это время быть рядом с женой и поддерживать их семью.

Принц Вильян заявил о паузе в работе (фото: Getty images)

Для членов королевской семьи принято брать небольшой отпуск после насыщенных поездок. Поэтому принц Уэльский будет помогать своим близким, вместо того, чтобы ездить на деловые встречи и представлять королевскую семью.

Пока вся ответственность за светские выходы несет королева Камилла и она действительно активно исполняет свои обязанности. Сколько времени нужно принцессе и королю на восстановление - пока точно неизвестно. Но Уильям берет небольшую паузу, поэтому вскоре он вернется к своим непосредственным обязанностям.