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Принц Уильям сделал громкое заявление о паузе в работе: в чем причина

Принц Уильям (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Принц Уильям сделал серьезное заявление о паузе в работе и отложении всех дел, касающихся королевской семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Принц Уильям заявил о паузе в работе

Сейчас королевская семья возлагается только на нескольких членов, чтобы исполнять обязанности и представлять семью на разных встречах.

Поскольку Кейт Миддлтон и короля Чарльз находились в больнице, а теперь проходят реабилитацию на дому, 42-летней принцессе Уэльский сделал заявление об изменении своего графика.

Теперь 75-летнему королю понадобится больше времени, чтобы выздороветь частно, а Кейт еще не может начать работу, Принц Уильям очистил свой календарь, чтобы в это время быть рядом с женой и поддерживать их семью.

Принц Вильян заявил о паузе в работе (фото: Getty images)

Для членов королевской семьи принято брать небольшой отпуск после насыщенных поездок. Поэтому принц Уэльский будет помогать своим близким, вместо того, чтобы ездить на деловые встречи и представлять королевскую семью.

Пока вся ответственность за светские выходы несет королева Камилла и она действительно активно исполняет свои обязанности. Сколько времени нужно принцессе и королю на восстановление - пока точно неизвестно. Но Уильям берет небольшую паузу, поэтому вскоре он вернется к своим непосредственным обязанностям.

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Принц УильямКоролевская семья