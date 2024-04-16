Принц Вільям сказав, коли відновить свою королівську діяльність

Принц Вільям повернеться до королівських обов'язків уперше після того, як Кейт Міддлтон виявила рак.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.
Як відомо, принц Уельський допомагає доглядати за трьома дітьми своїй дружині Кейт Міддлтон, адже за 10-річним Джорджем, 8-річною Шарлоттою та 5-річним Луї - потрібен ретельний догляд, поки вони на шкільних канікулах і піклуються про свою матусю.
На початку канікул, Вільям оголосив, що повернеться до державних королівських обов’язків після того, як діти повернуться до школи, тобто, 17 квітня. А зараз він потрібен родині та особливо принцесі Уельській.
18 квітня він відвідає громадські та екологічні організації у південно-західному Лондоні та Сурреї. Принц Вільям розпочне день у Санбері-он-Темз, щоб побачити, як розподільча благодійна організація під назвою "Surplus to Supper"доставляє, сортує та перепаковує невикористану їжу певним групам громад.
Принц Вільям сказав, коли повернеться до королівських обов'язків (фото: Getty images)
Після цього принц відвідає молодіжний центр у Західному Лондоні, куди регулярно надходять надлишки їжі та роздаються нужденним.
Цей день стане для нього роботою, над тим, щоб побудувати світ без відходів. А це є ключовим шаблоном для екологічної премії принца Earthshot Prize.
Тож, саме ці події стануть першими завданнями Вільяма під час виконання офіційних королівських обов’язків після невеликої паузи.
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