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Принц Вільям сказав, коли відновить свою королівську діяльність

Принц Вільям (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Принц Вільям повернеться до королівських обов'язків уперше після того, як Кейт Міддлтон виявила рак.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Коли принц Вільям планує відновити королівські обов’язки

Як відомо, принц Уельський допомагає доглядати за трьома дітьми своїй дружині Кейт Міддлтон, адже за 10-річним Джорджем, 8-річною  Шарлоттою та  5-річним Луї - потрібен ретельний догляд, поки вони на шкільних канікулах і піклуються про свою матусю.

На початку канікул, Вільям оголосив, що повернеться до державних королівських обов’язків після того, як діти повернуться до школи, тобто, 17 квітня. А зараз він потрібен родині та особливо принцесі Уельській.

18 квітня він відвідає громадські та екологічні організації у південно-західному Лондоні та Сурреї. Принц Вільям розпочне день у Санбері-он-Темз, щоб побачити, як розподільча благодійна організація під назвою "Surplus to Supper"доставляє, сортує та перепаковує невикористану їжу певним групам громад.

Принц Вільям сказав, коли повернеться до королівських обов'язків (фото: Getty images)

Після цього принц відвідає молодіжний центр у Західному Лондоні, куди регулярно надходять надлишки їжі та роздаються нужденним.

Цей день стане для нього роботою, над тим, щоб побудувати світ без відходів. А це є ключовим шаблоном для екологічної премії принца Earthshot Prize.

Тож, саме ці події стануть першими завданнями Вільяма під час виконання офіційних королівських обов’язків після невеликої паузи.

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Кейт МіддлтонПринц ВільямКоролівська сім'я