Принц Вільям сказав, коли відновить свою королівську діяльність

Коли принц Вільям планує відновити королівські обов’язки

Як відомо, принц Уельський допомагає доглядати за трьома дітьми своїй дружині Кейт Міддлтон, адже за 10-річним Джорджем, 8-річною Шарлоттою та 5-річним Луї - потрібен ретельний догляд, поки вони на шкільних канікулах і піклуються про свою матусю.

На початку канікул, Вільям оголосив, що повернеться до державних королівських обов’язків після того, як діти повернуться до школи, тобто, 17 квітня. А зараз він потрібен родині та особливо принцесі Уельській.

18 квітня він відвідає громадські та екологічні організації у південно-західному Лондоні та Сурреї. Принц Вільям розпочне день у Санбері-он-Темз, щоб побачити, як розподільча благодійна організація під назвою "Surplus to Supper"доставляє, сортує та перепаковує невикористану їжу певним групам громад.

Принц Вільям сказав, коли повернеться до королівських обов'язків (фото: Getty images)

Після цього принц відвідає молодіжний центр у Західному Лондоні, куди регулярно надходять надлишки їжі та роздаються нужденним.

Цей день стане для нього роботою, над тим, щоб побудувати світ без відходів. А це є ключовим шаблоном для екологічної премії принца Earthshot Prize.

Тож, саме ці події стануть першими завданнями Вільяма під час виконання офіційних королівських обов’язків після невеликої паузи.