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Кейт Міддлтон і принц Уильям собираются на "двойное свидание": о чем речь

Пятница 24 ноября 2023 12:50
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Кейт Міддлтон і принц Уильям собираются на "двойное свидание": о чем речь Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются на "двойное свидание" (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон и принц Уильям довольно часто посещают королевские встречи с представителями других королевских семей, но не часто эти поводы бывают не деловыми.

О том, по какой причине Кейт Миддлтон вместе с мужем Уильямом посещают двойное свидание со шведской семьей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются на двойное свидание

Принц и принцесса Уэльские объявили, что они собираются посмотреть выступление популярного певца "Turn Back Time" на Королевском эстрадном выступлении 30 ноября вместе со своими шведскими друзьями и партнерами - кронпринцессой Викторией и принцем Даниэлем. В шутку это называют двойным свиданием, ведь встретятся две супружеские пары, да еще и по поводу интересного события.

В ежегодном шоу в лондонском Королевском Альберт-Холли также примет участие шведская поп-звезда Зара Ларссон и это событие станет чем-то вроде королевской встречи для семьи принца и принцессы Уэльских.

Кейт Міддлтон і принц Уильям собираются на &quot;двойное свидание&quot;: о чем речьКейт Міддлтон і принц Уильям собираются на &quot;двойное свидание&quot;: о чем речь

Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются на "двойное свидание" (фото: Getty images)

Поскольку Уильям и Виктория являются наследниками своих соответствующих престолов, они также разделяют уникальную связь и имеют уникальное место для продолжения тесных отношений между двумя королевскими семьями и двумя странами. Именно поэтому они поддерживают хорошие отношения и периодически устраивают семейные встречи.

Уильям и Кейт были постоянными королевскими почетными гостями на варьете и в последний раз присутствовали на нем только в ноябре 2021 года. Традиция королевской семьи посещать театрализованное событие началась с прапрадеда принца Уильяма короля Георга V в 1921 году.

По данным инсайдеров, после шоу обе королевские пары пойдут за кулисы, чтобы встретиться и лично пообщаться с некоторыми исполнителями.

А вот что будет ждать их потом, пока неизвестно. Однако уже очевидно, что время они проведут с пользой для поддержания деловых связей между династиями.

Ранее мы писали о том, как Кейт Миддлтон в ярком образе очаровала короля Чарльза III удачным реверансом.

Также читайте наш материал о том, что принцесса Уэльская впервые надела тиару королевской династии.

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Кейт Миддлтон Принц Уильям