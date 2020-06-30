Принц Гарри жалеет о переезде в США с Меган Маркл: что произошло

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: flickr.com/dackelprincess)

Стало известно, почему принц Гарри пожалел о переезде в Лос-Анджелес

Принц Гарри чувствует большую вину за то, что находился вдали от королевской семьи во время пандемии коронавируса. При этом ему совсем не комфортно жить в Лос-Анджелесе, США.

Герцогу Сассекскому оказалось достаточно тяжело приспособиться к жизненному укладу в США. Об этом говориться в книге биографов королевской семьи Энди Тиллетта и Дилана Ховарда "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров", сообщает The Sun.

В книге говорится о том, что Принц Гарри перестал испытывать восторг от переезда и чувствовал себя сильно замученным. Пока он находился в особняке за 14,5 млн фунтов стерлингов, он скучал по своей семье, поскольку к нему пришла мысль о том, что 71-летний принц Чарльз и 94-летняя королева Елизавета II не будут рядом вечно.

При этом, по словам инсайдера, Меган Маркл делает все возможное, чтобы поддержать своего мужа в их новой жизни в Америке. Она заверяет принца Гарри о том, что только все вернется на круги своя, он полюбит их новую жизнь в Лос-Анджелесе.

Меган хочет взять его с собой в поход, рассказывает о местном клубе поло и о том, как сильно он полюбит серфинг.

Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл устроили бойкот Facebook до тех пор, пока соцсеть не начнет блокировать все расистские высказывания.

Ранее эксперты дали прогноз касательно того, когда принц Гарри уйдет от Меган Маркл.

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Автор: Роман Мирончук