Принц Гаррі жалкує про переїзд в США з Меган Маркл: що сталося

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: flickr.com/dackelprincess)

Стало відомо, чому принц Гаррі пошкодував про переїзд до Лос-Анджелеса

Принц Гаррі відчуває велику провину за те, що перебував далеко від королівської родини під час пандемії коронавірусу. При цьому йому зовсім не комфортно жити в Лос-Анджелесі, США.

Герцогу Сассекському виявилося досить важко пристосуватися до життєвого укладу в США. Про це говориться в книзі біографів королівської сім'ї Енді Тіллетта і Ділана Ховарда "Королівські війни: невідомі подробиці скандального розриву Гаррі і Меган з будинком Віндзорів", повідомляє The Sun.

У книзі йдеться про те, що Принц Гаррі перестав відчувати захват від переїзду і відчував себе сильно замученим. Поки він знаходився в особняку за 14,5 млн фунтів стерлінгів, він сумував за своєю сім'єю, оскільки до нього прийшла думка про те, що 71-річний принц Чарльз і 94-річна королева Єлизавета II не будуть поруч вічно.

При цьому, за словами інсайдера, Меган Маркл робить все можливе, щоб підтримати свого чоловіка в їх новому житті в Америці. Вона запевняє принца Гаррі про те, що тільки все повернеться на свої місця, він полюбить їх нове життя в Лос-Анджелесі.

Меган хоче взяти його з собою в похід, розповідає про місцевий клуб поло і про те, як сильно він любить серфінг.

Нагадаємо, Принц Гаррі і Меган Маркл влаштували бойкот Facebook до тих пір, поки соцмережа не почне блокувати всі расистські висловлювання.

Раніше експерти дали прогноз щодо того, коли принц Гаррі піде від Меган Маркл.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук