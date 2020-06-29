Принц Гарри и Меган Маркл устроили бойкот: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри устроили бойкот (коллаж РБК-Украина)

Меган и Гарри продолжают отстаивать справедливость и равенство

Меган Маркл и принц Гарри вслед за крупными американскими компаниями приняли решение бойкотировать социальную сеть Facebook до тех пор, пока не начнут блокировать все расистские высказывания. Об этом информирует издание "Daily Mail".

Cупружеская пара поддерживает компанию #StopHateForProfit, которая призывает крупные корпорации снимать свою рекламу с Facebook, пока гигант социальных сетей не примет меры, чтобы остановить распространение расизма.

Балтиморская организация гражданских прав, основанная в 1909 году, поблагодарила Меган Маркл и принца Гарри за поддержку и за жажду отстаивать справедливость и равенство.

Ранее свыше ста компаний, включая Unilever, Dove, Honda и Ben & Jerry's приостановили свою рекламу в соцсети Facebook. Чуть позже к ним присоединилась Coca-Cola.

Глава Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, пообещал, что фирма внесет изменения в свою политику и запретит соответствующие высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.

К слову, появление расизма связывают с эпохой географических открытий европейцев. На тот момент для оправдания колонизационной политики, зачастую сопровождающейся истреблением или порабощением местных жителей, формировались теории о неполноценности некоторых народов.

Напомним, что Кейт Миддлтон планирует занять место королевы.

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Автор: Дарья Русина