Принц Гаррі заявив, що готовий повернутися до королівських обовʼязків

Принц Гаррі може повернутися до королівських обов’язків

За чутками герцог Сассекський розповів друзям, що думає щодо повернення у Велику Британію. Він сказав, що через хворобу свого батька і невістки Кейт Міддлтон готовий знову повернутися до королівських обов'язків, щоб полегшити долю онкохворого короля.

Букінгемський палац ці заяви ніяк не коментує. Після виявлення у короля онкології простати та проведення операції на черевній порожнині у Кейт Міддлтон більшу частину роботи на себе взяв принц Вільям та королева Камілла.

Повідомляється, що 39-річний герцог Сассекський готовий підтримати свого батька, короля Чарльза, повернувшись до тимчасового виконання королівських задач.

Кажуть, що Гаррі, який є п’ятим у черзі на престол після брата принца Вільяма та його трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, готовий відновити королівську посаду, попри відставку чотири роки тому.

Принц Гаррі може повернутися до королівських обов'язків (фото: Getty images)

Згідно з королівським джерелом, вважається, що сам король Чарльз III також хоче, щоб його син Гаррі повернувся до своїх королівських обов’язків, враховуючи, що це принесе лише користь.

"На будь-якому практичному рівні цілком логічно, щоб родина зібралася разом, щоб підтримати короля, поки він хворіє", - сказав інсайдер.

"Останніми роками було багато сказано з обох сторін, але це ніколи не применшило фундаментальний кровний зв’язок, і тепер є прагматичні аспекти, які слід розглянути, причому добробут короля та Кейт є головним у цьому", - продовжило наближене до королівської родини джерело.