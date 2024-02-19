Принц Гарри заявил, что готов вернуться к королевским обязанностям

Принц Гарри заявил о возможном возвращении к королевским обязанностям, но как на это заявление реагирует сам король Чарльз и королевская семья.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание People .

Принц Гарри может вернуться к королевским обязанностям

По слухам герцог Сассекский рассказал друзьям, что думает о возвращении в Великобританию. Он сказал, что из-за болезни своего отца и невестки Кейт Миддлтон готов снова вернуться к королевским обязанностям, чтобы облегчить судьбу онкобольного короля.

Букингемский дворец эти заявления не комментирует. После обнаружения у короля онкологии простаты и операции на брюшной полости у Кейт Миддлтон большую часть работы на себя взял принц Уильям и королева Камилла.

Сообщается, что 39-летний герцог Сассекский готов поддержать своего отца короля Чарльза, вернувшись к временному выполнению королевских задач.

Говорят, что Гарри, пятый в очереди на престол после брата принца Уильяма и его троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, готов возобновить королевскую должность, несмотря на отставку четыре года назад.

Принц Гарри может вернуться к королевским обязанностям (фото: Getty images)

Согласно королевскому источнику, считается, что сам король Чарльз III также хочет, чтобы его сын Гарри вернулся к своим королевским обязанностям, учитывая, что это принесет только пользу.

"На любом практическом уровне вполне логично, чтобы семья собралась вместе, чтобы поддержать короля, пока он болеет", - сказал инсайдер.

"В последние годы было много сказано с обеих сторон, но это никогда не уменьшило фундаментальную кровную связь, и теперь есть прагматические аспекты, которые следует рассмотреть, причем благополучие короля и Кейт является главным в этом", - продолжил приближенный к королевской семье источник.