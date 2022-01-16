Принц Гарри требует защиты британской полиции

Теперь герцогу Сассекскому, который сейчас с женой и детьми проживает в США, придется оплачивать охрану со своего кармана во время визита в Великобританию.

Он потерял свою полицейскую охрану, финансируемую за счет налогоплательщиков, после того, как отказался от королевских обязанностей в 2020 году. В сентябре принц Гарри подал судебный иск, чтобы оспорить это решение.

Принц Гарри говорит, что хочет посетить Великобританию со своей семьей, но ему нужно "обеспечить" их безопасность.

Представители принца Гарри отметили, что Великобритания навсегда останется родным домом для него. Кроме того, герцог Сассекский хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности во время пребывание на его родине.

"Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено с слишком большим личным риском", - говорится в заявлении.

Дочери Сассексов, Лилибет, сейчас семь месяцев, и ей еще предстоит встретиться со своей прабабушкой королевой Елизаветой II, дедушкой принцем Уэльским и другими членами королевской семьи.