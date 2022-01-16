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Принц Гарри требует защиты британской полиции

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Воскресенье 16 января 2022 20:32
Принц Гарри требует защиты британской полиции Фото: принц Гарри (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Принц Гарри через суд пытается вернуть полицейскую охрану в Британии для своей семьи. Его лишили королевских привилегий и теперь Министерство внутренних дел отказало ему в охране во время пребывания на родине.

Об этом сообщает BBC.

Теперь герцогу Сассекскому, который сейчас с женой и детьми проживает в США, придется оплачивать охрану со своего кармана во время визита в Великобританию.

Он потерял свою полицейскую охрану, финансируемую за счет налогоплательщиков, после того, как отказался от королевских обязанностей в 2020 году. В сентябре принц Гарри подал судебный иск, чтобы оспорить это решение.

Принц Гарри говорит, что хочет посетить Великобританию со своей семьей, но ему нужно "обеспечить" их безопасность.

Представители принца Гарри отметили, что Великобритания навсегда останется родным домом для него. Кроме того, герцог Сассекский хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности во время пребывание на его родине.

"Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено с слишком большим личным риском", - говорится в заявлении.

Дочери Сассексов, Лилибет, сейчас семь месяцев, и ей еще предстоит встретиться со своей прабабушкой королевой Елизаветой II, дедушкой принцем Уэльским и другими членами королевской семьи.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали дочь Лилибет. На фото они радостно позируют со своими двумя детьми - 2,8-летним сыном Арчи и 7-месячной Лили.

Ранее стало известно, сколько Меган Маркл потратила денег на одежду в 2021 году. Герцогиня любит носить дизайнерскую одежду от таких брендов как Chanel, Dior, Prada, Givenchy и др.

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Принц Гарри Королевская семья
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