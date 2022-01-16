Принц Гаррі вимагає захисту британської поліції

Принц Гаррі через суд намагається повернути поліцейську охорону в Британії для своєї сім'ї. Його позбавили королівських привілеїв і тепер Міністерство внутрішніх справ відмовило йому в охороні під час перебування на батьківщині.

Тепер герцогу Сассекському, який зараз з дружиною і дітьми проживає в США, доведеться оплачувати охорону зі своєї кишені під час візиту до Великобританії.

Він втратив свою поліцейську охорону, що фінансується за рахунок платників податків, після того, як відмовився від королівських обов'язків у 2020 році. У вересні принц Гаррі подав судовий позов, щоб оскаржити це рішення.

Принц Гаррі каже, що хоче відвідати Великобританію зі своєю сім'єю, але йому потрібно "забезпечити" їх безпеку.

Представники принца Гаррі зазначили, що Великобританія назавжди залишиться рідною домівкою для нього. Крім того, герцог Сассекський хоче, щоб його дружина і діти були в безпеці під час перебування на його батьківщині.

"Відсутність захисту з боку поліції пов'язане з занадто великим особистим ризиком", - йдеться в заяві.

Дочці Сассексів, Лілібет, зараз сім місяців, і їй ще належить зустрітися зі своєю прабабусею королевою Єлизаветою II, дідусем принцом Уельським та іншими членами королівської сім'ї.