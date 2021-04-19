Принц Гарри надолго покинул беременную Меган Маркл: нашел дела поважнее

Принц Гарри уже больше недели находится в Великобритании, куда прибыл 11 апреля , чтобы побыть с семьей в тяжелые времена и остаться на похорон дедушки принца Филиппа. Теперь же стало известно, что Гарри пока не вернется к беременной жене Меган Маркл - он останется на день рождения бабушки, королевы Елизаветы II.

Сообщается, что после похорон принц Гарри долго общался с братом - принцем Уильямом. После двухчасовых переговоров, было принято решение, что Гарри останется в лоне семьи дольше, чем планировал.

Он будет вместе с бабушкой королевой Елизаветой, ведь 21 апреля ей исполнится 95 лет.

"Если все пойдет хорошо, он может остаться на день рождения королевы", - сообщил источник.

Гарри, по некоторой информации, уже заказал билеты на обратный рейс. Он вернется к жене уже после 21 апреля. Таким образом, неразлучные влюбленные пробудут порознь более десяти дней.

Сейчас Меган Маркл находится примерно на шестом месяце беременности вторым ребенком, и врач посоветовал ей не ехать на похороны. Но это не единственная причина - вряд ли после разгромного интервью Опре Уинфри опальная невестка захочет показываться на глаза королевской семье. Ведь она обвинила их в расизме и чуть ли не в доведении до суицида.

День рождения королевы, который состоится на этой неделе, станет первым за все время ее правления без мужа. Обычно это была бы особенная неделя для монарха, но события будут смягчены, чтобы отразить период горя для королевской семьи.

В прошлом году она решила не отмечать свой день рождения особым образом во время первой изоляции от коронавируса, решив поговорить с членами семьи через частные видеозвонки. Свой 94-й день рождения она провела с Филиппом, но держалась подальше от других членов семьи.

Интересно, что официальный день рождения Елизаветы II отмечается в июне ежегодным парадом, но из-за пандемии, а в єтом году еще и из-за смерти Филиппа, не будет проводиться в традиционной форме второй год подряд.