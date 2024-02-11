Принц Гаррі озвучив суму, яку йому виплатять за прослуховування

Яку компенсацію принц Гаррі отримає від The Daily Mirror

Принц Гаррі отримає компенсацію від The Daily Mirror, яке його прослуховувало, адвокат принца Девід Шербор зробив стосовно цього гучну заяву.

Виявляється, принц Гаррі отримає 500 тисяч доларів від Mirror Group Newspapers. Це видавець відомого британського таблоїда The Daily Mirror.

Нагадаємо, що журналісти прослуховували Гаррі понад 15 років. Вони мали на меті одержання ексклюзивної інформації для написання унікальних матеріалів. На жаль, для цього видання використовувало різноманітні незаконні методи.

Доходило навіть до того, що вони наймали приватних детективів, цю інформацію підтвердив Верховний суд Великої Британії.

"Раді досягти цієї угоди, яка дає нашому бізнесу додаткову ясність, щоби рухатися далі від подій, які мали місце багато років тому і за які ми перепросили", - каже адвокат принца.

Принц Гаррі отримає гарну компенсацію (фото: Getty images)

До речі, справа Гаррі проти Daily Mirror та двох інших таблоїдів є однією з кількох, які він розпочав, як компанію проти британських ЗМІ.

"Після нашої перемоги в грудні Mirror Group нарешті визнала решту мого позову, який складався б із ще двох судових процесів, додаткових доказів і ще 115 статей", - поділився Гаррі.

У грудні принц Гаррі виграв понад 180 000 доларів після того, як головний суддя Джастіс Фанкурт постановив, що 15 із 33 статей, які були в центрі позову Гаррі, були результатом злому його мобільного телефону або мобільних телефонів його партнерів.

А тепер Гаррі отримає компенсацію від Mirror Group Newspapers у досить великому грошовому еквіваленті.

Варто нагадати, що принц Гаррі звинувачує журналістів також у тому, що вони зіпсували його життя та переслідували і його покійну матір, принцесу Діану, і його дружину Меган.