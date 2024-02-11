Принц Гарри озвучил сумму, которую ему выплатят за прослушивание

Какую компенсацию принц Гарри получит от The Daily Mirror

Принц Гарри получит компенсацию от прослушивавшего его Daily Mirror, адвокат принца Дэвид Шербор сделал по этому поводу громкое заявление.

Оказывается, принц Гарри получит 500 тысяч долларов от Mirror Group Newspapers. Это издатель знаменитого британского таблоида The Daily Mirror.

Напомним, что журналисты прослушивали Гарри более 15 лет. Они преследовали цель получения эксклюзивной информации для написания уникальных материалов. К сожалению, для этого издания использовало всевозможные незаконные методы.

Доходило даже до того, что они нанимали частных детективов, эту информацию подтвердил Верховный суд Великобритании.

"Ради достичь этого соглашения, которое дает нашему бизнесу дополнительную ясность, чтобы двигаться дальше событий, которые имели место много лет назад и за которые мы извинились", - говорит адвокат принца.

Принц Гарри получит хорошую компенсацию (фото: Getty images)

Кстати, дело Гарри против Daily Mirror и двух других таблоидов является одним из нескольких, которые он начал как кампанию против британских СМИ.

"После нашей победы в декабре Mirror Group наконец-то признала остаток моего иска, который состоял бы из еще двух судебных процессов, дополнительных доказательств и еще 115 статей", - поделился Гарри.

В декабре принц Гарри выиграл более 180 000 долларов после того, как главный судья Джастис Фанкурт постановил, что 15 из 33 статей, которые были в центре иска Гарри, были результатом взлома его мобильного телефона или мобильных телефонов его партнеров.

Теперь Гарри получит компенсацию от Mirror Group Newspapers в достаточно большом денежном эквиваленте.

Стоит напомнить, что принц Гарри обвиняет журналистов также в том, что они испортили его жизнь и преследовали его покойную мать, принцессу Диану и его жену Меган.