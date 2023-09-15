Принц Гаррі напився на святкуванні свого дня народження у неочікуваному місці: фото

15 вересня британському принцу Гаррі виповнюється 39 років. Для святкування герцог Сассекський та його дружина Меган Маркл обрали традиційний німецький ресторан.

Про те, як Гаррі святкував день народження - читайте і дивіться у матеріалі Styler.

День народження принца Гаррі у пивоварні

Родина Сасекських вже тиждень перебуває в німецькому місті Дюсельдорф, де зараз проходять змагання "Ігри непокорених 2023" (Invcitus Games), засновником яких є Гаррі.

Напередодні пара відправилася у місцевий заклад, щоб шніцелем, сосисками і пивом відсвяткувати день народження принца.

Подружжя сфотографувалось разом із співробітниками знаменитої пивоварні Schumacher в Дюссельдорфі, відомої своїм місцевим пивом Schumacher Alt, яке подають на "Іграх".

Кадром ресторан поділився у своєму Instagram-акаунті.

Гаррі та Меган зі співробітниками ресторану (фото: instagram.com/brauereischumacher)

Як повідомляє видання The Telegraph, Гаррі та Меган замовили собі справжні "сімейні страви": ковбасу, віденський шніцель, червону капусту і картопляне пюре, щоб відчути справжній колорит цієї країни.

З напоїв герцогу принесли шість келишків з різними сортами пива, у той час як його дружина обмежилася лише однією склянкою.

За словами джерела, "всі були неймовірно доброзичливі, особливо офіціанти". Члени королівської родини залишили їм за це "великі чайові".

Відмітимо, що відвідувачів закладу подружжя попросило не фотографувати, але ті сказали, що бачили, як принц сміявся і жартував, коли до його столу подавали їжу.

Він також виглядав схвильованим, коли наприкінці трапези йому принесли святковий торт.