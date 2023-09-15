Принц Гарри напился на праздновании своего дня рождения в неожиданном месте (фото)

15 сентября британскому принцу Гарри исполняется 39 лет. Для празднования герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл избрали традиционный германский ресторан.

О том, как Гарри праздновал день рождения - читайте и смотрите в материале Styler.

День рождения принца Гарри в пивоварне

Семья Сасекских уже неделю находится в немецком городе Дюссельдорф, где сейчас проходят соревнования "Игры непокоренных 2023" (Invcitus Games), основателем которых является Гарри.

Накануне пара отправилась в местное заведение, чтобы шницелем, сосисками и пивом отпраздновать день рождения принца.

Супруги сфотографировались вместе с сотрудниками знаменитой пивоварни Schumacher в Дюссельдорфе, известной своим местным пивом Schumacher Alt, которое подают на "Играх".

Кадром ресторан поделился в своем Instagram-аккаунте.

Гарри и Меган с сотрудниками ресторана (фото: instagram.com/brauereischumacher)

Как сообщает издание The Telegraph, Гарри и Меган заказали себе настоящие "семейные блюда": колбасу, венский шницель, красную капусту и картофельное пюре, чтобы ощутить настоящий колорит этой страны.

Из напитков герцогу принесли шесть бокалов с разными сортами пива, в то время как его жена ограничилась только одним стаканом.

По словам источника, "все были невероятно дружелюбны, особенно официанты". Члены королевской семьи оставили им за это "большие чаевые".

Отметим, что посетителей заведения супруги попросили не фотографировать, но те сказали, что видели, как принц смеялся и шутил, когда к его столу подавали еду.

Он тоже выглядел взволнованным, когда в конце трапезы ему принесли праздничный торт.