Сняли военную форму и приехали: принц Гарри отметил украинцев в "Играх непокоренных"

Принц Гарри прокомментировал участие в "Играх непокоренных" участие украинской команды. По его словам, удивительно, что многие украинские участники Игр воевали и после соревнования продолжат нести службу.

"Это очень эмоционально думать о том, что представители украинской команды запрыгнули в автобус и приехали. Думаю, что все должны знать и помнить, что подавляющее большинство украинской команды воевали. Они сняли военную форму, и приехали сюда. И после окончания соревнований они вернутся. Это невероятно, что они здесь", – сказал принц Гарри.

Принц также отметил, что эти игры не были бы такими, как есть без команды Украины. Четыре члена команды погибли после нападения России.

"Игры Непокоренных" проходят в Гааге с 16 по 22 апреля 2022 года. Украинская команда представлена ​​в восьми видах спорта, в том числе в плавании, беге, толкании ядра, стрельбе из лука, баскетболе на колясках. Эти международные спортивные соревнования основал британский принц Гарри, герцог Сассекский. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны, получившие травмы, ранения, контузии или заболевания во время выполнения боевых задач при защите родины.