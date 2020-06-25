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Принц Гарри и Меган Маркл стали жертвой травли в соцсетях: в чем причина

STYLERПерсоны    25.06.2020 - 07:12
Принц Гарри и Меган Маркл стали жертвой травли в соцсетях: в чем причина
Принц Гарри и Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)

Принц Гарри и Меган Маркл до сих пор продолжают использовать одну королевскую привилегию

Принц Гарри и Меган Маркл угодили в скандал из-за того, что до сих пор размещают в своих официальных письмах эмблему короны. При этом, сняв свои королевские обязанности, герцоги должны были отказаться от всех привилегий, делегированных им после получения статуса герцогов.

Ранее Елизавета II своим указом запретила им пользоваться титулами Их Королевского Высочества, употреблять для определения своего статуса слово royal и использовать прочие атрибуты монаршего семейства. Однако экс-герцоги продолжают использовать эмблему, пишет Daily Mail. Пользователи сети ополчились против Меган и Гарри.

Так, на днях благотворительная спортивная организация Street Games в Twitter выложила адресованное ей письмо от герцогов. Письмо было подписано просто "Гарри и Меган", без королевских титулов. Однако пользователи обратили внимание на использование короны в монограмме.

Британцы посчитали такую подпись нарушением требований королевы и нарушением правил кодекса королевской семьи.

"Нет королевских обязанностей - нет короны", - резюмировали пользователи Twitter.

Напомним, что ранее Меган Маркл рассказала об амбициозных планах в политике.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри отказались вручать "Оскар", решив выступить за крупную сумму денег перед миллиардерами.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
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