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Принц Гаррі і Меган Маркл стали жертвою цькування в соцмережах: в чому причина

STYLERПерсони    25.06.2020 - 07:12
Принц Гаррі і Меган Маркл стали жертвою цькування в соцмережах: в чому причина
Принц Гаррі і Меган Маркл (колаж: РБК-Україна)

Принц Гаррі і Меган Маркл досі продовжують використовувати одну з королівський привілей

Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в скандал через те, що досі розміщують на своїх офіційних листах емблему корони. При цьому, знявши свої королівські обов'язки, герцоги повинні були відмовитися від всіх привілеїв, делегованих їм після отримання статусу герцогів.

Раніше Єлизавета II своїм указом заборонила їм користуватися титулами Їх Королівської Високості, вживати для визначення свого статусу слово royal і використовувати інші атрибути монаршої родини. Однак ексгерцоги продовжують використовувати емблему, пише Daily Mail. Користувачі мережі ополчилися проти Меган і Гаррі.

Так, днями благодійна спортивна організація Street Games виклала в Twitter адресований їй лист від герцогів. Лист було підписано просто "Гаррі та Меган", без королівських титулів. Однак користувачі звернули увагу на використання корони в монограмі.

Британці вважають такий підпис порушенням вимог королеви та порушенням правил кодексу королівської сім'ї.

"Нема королівських обов'язків - нема корони", - резюмували користувачі Twitter.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл розповіла про амбітні плани в політиці.

Раніше Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися вручати "Оскар", вирішивши виступити за велику суму грошей перед мільярдерами.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Меган Марклпринц Гаррі
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