ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл нашла еще одну работу: 588 долларов в день

STYLERПерсоны    04.02.2020 - 08:47
Меган Маркл нашла еще одну работу: 588 долларов в день
Меган Маркл нашла работу (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекская нашла для себя еще одну работу

Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские полномочия и присмотрев новый дом в Канаде отправились туда жить. Но на этом 38-летняя супруга Гарри не остановилась, она просто не может сидеть без дела. Так, Меган нашла себе неплохую работу, где за один день ей будут платить 588 долларов.

Она станет одной из наставниц в канадском реалити-шоу о том, как еще раз выйти замуж. Об этом сообщает издание Page Six. Шоу назвается "I Do, Redo" ("Я согласна, еще разок"). По задумке режиссеров, она со своей подругой, стилистом Джессикой Малруни будет планировать свадебную церемонию.

Всего планируется снять десять выпусков программы, героинями станут десять женщин, которые хотят счастливо выйти замуж.

На шоу Маркл поделится своим опытом с участницами программы. К слову, до того, как выйти замуж за принца Гарри, Меган была в браке два года. Ее бывшим мужем был продюсер Тревор Энгельсон.

Кстати, ранее стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney, она планирует озвучить персонажа одного из мультфильмов. А полученный гонорар герцогиня пожертвует в благотворительную организацию, которая защищает животных от браконьерства, "Слоны без границ".

Также Меган Маркл предлагали работу владельцы сайта, которые создают фильмы для взрослых. Владельцы ресурса сделали официальное обращение, назвав герцогиню идеальной сотрудницей, которая сможет найти "креативные решения".

Дженнифер Энистон намерена завести тесную дружбу с Меган Маркл и сняться с ней в кино Меган Маркл утаила от всех важный момент: компрометирующие фото
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь