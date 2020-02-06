Принц Гаррі і Меган Маркл відгородилися від усіх в Канаді: у мережу потрапило фото будинку

Принц Гаррі і Меган Маркл влаштувалися в Канаді (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги Сассекські не бажають терпіти вторгнення в особисте життя

Принц Гаррі і Меган Маркл вже влаштувалися в Канаді в своєму новому будинку, вартість якого становить близько 14 мільйонів канадських доларів. Маєток під назвою Mille Fleurs знаходиться в Північному Сааничі на острові Ванкувер. Будинок розташований в тихому і відокремленому місці, яке сприяє тихим і відокремленим прогулянок втрьох, адже дев'ятимісячний малюк Арчі знаходиться разом з батьками.

Подружжя зробили все, щоб сховатися від настирливих камер папараці і журналістів. Для цього розкішний будинок огороджений великим парканом, щоб уникнути уваги з боку проїжджаючих автомобілів. Також на віллі встановлена камера (вона виходить на пляж) і табличка з написом "Жодних вторгнень". До речі, на ворота будинку повісили штори з брезенту. Таблоїд TMZ показав фото особняка королівських подружжя.

Особняк принца Гаррі і Меган Маркл в Канаді (фото: tmz.com)

До речі, один з інсайдерів повідомляє, що пара веде дуже спокійний і скромний спосіб життя на новому місці.

"Вони насолоджуються тихим життям. Йдуть на тривалі прогулянки, займаються йогою і готують. Вони справжні домосіди, які люблять відпочивати з Арчі і собаками", - розповіло джерело видання People.