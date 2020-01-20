Принц Гарри и Меган Маркл обсудили с королевой сотрудничество с Netflix

Меган Маркл и принц Гарри отказались от звания членов королевской семьи и уже с весны будут свободны от исполнения официальных обязанностей. Сейчас герцогиня Сассекская находится в Канаде, а ее муж в Британии занимается урегулированием всех вопросов с родственниками. Тем временем чета получает предложения о сотрудничестве от представителей киноиндустрии, в том числе и от такого гиганта, как Netflix.

Чета планирует основать свою продюсерскую компанию, заниматься благотворительностью, Маркл уже подписала контракт с киностудией Disney, и будет озвучить персонажа одного из мультфильмов, а Гарри объявлял о съемке вместе с американской телеведущей Опрой Уинфри телепроекта о проблемах психического здоровья для Apple TV.

Как стало известно, директор по контенту Netflix Тед Сарандос в Лос-Анджелесе в комментариях журналистам признался, что очень заинтересован в возможной работе с Меган и Гарри, передает The Mirror.

"Кому не интересно? Да, конечно", - сказал он на одном из мероприятий.

Нужно сказать, что экс-президент США Барак Обама со своей супругой Мишель сотрудничают с Netflix - их продюсерская фирма Higher Ground Productions имеет контракт с поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа на создание документальных лент на историческую, биографическую и социальную тематики.

Герцоги после этого предложения уже заверили королеву Елизавету II, что не станут принимать участие в любых проектах, которые могут противоречить ценностям британской монархии, а также будут консультироваться относительно возможных сделок, чтобы не было ничего "сомнительного". Такое "ограничение" распространяется на год.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Отметим, что решение об отказе от официальных обязанностей и государственного финансирования дает право Гарри и Меган свободно заключать выгодные контракты, и эксперты полагают, что пара надеется заработать миллионы на создании документальных фильмов и озвучивании мультфильмов.

"Это новая модель, правда, но они полны решимости доказать семье, что это может работать. Учитывая работу герцогини (как актрисы) до ее замужества и интересы герцога, вполне вероятно, что это путь, по которому они хотят идти", - пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера.