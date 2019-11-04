Принц Чарльз выставлял поддельные картины Пикассо и Дали: что известно

Принц Чарльз оказался в центре скандала с тремя поддельными картинами. Стало известно, что фонд принца Уэльского получил "взаймы" 17 картин, среди них три были названы подделками. Авторами произведений искусства являются Клод Моне, Пабло Пикассо и Сальвадор Дали.

По информации издания Daily Mail, стоимость полотен равняется 136 миллионам долларов. На данный момент известно, что среди них были "Водяные лилии" Моне. Какие именно произведения Дали и Пикассо были фальсификатами, не уточняется.

Фонд Чарльза получил полотна от бизнесмена Джеймса Станта, который объявил себя банкротом. Скандал разгорелся после того, как американский художник Тони Терто, который отбывает шестимесячный срок за подделку картин, рассказал, что продавал копии картин бизнесмену. Кроме того, Стант прекрасно знал, что имеет дело с подделками. А полотна были ему нужны, чтобы произвести на гостей впечатление.

Принц Чарльз попал в скандал с поддельными картинами (фото: "Водяные лилии", Моне, 1914 год)

Представитель фонда принца Уэльского подтвердил, что организация иногда берет картины у частных лиц. И уточнил, что эти полотна больше не выставляются в фонде.

"Очень прискорбно, что подлинность этих конкретных картин поставлена под сомнение", - сказал представитель организации.

Стоит отметить, что некие парижские эксперты ранее проверяли полотна и подтвердили подлинность. Но теперь они отказываются давать комментарии.