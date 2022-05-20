Принц Чарльз помолился за Украину и получил в подарок марку с "русским кораблем"

Наследник Британской монархии, принц Чарльз получил в подарок марку с "русским военным кораблем", а также помолился об Украине. Такие мероприятия он с женой, герцогиней Камиллой, провел во время визита Оттавы, столицы Канады.

Об этом рассказала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в Facebook .

Дипломат напомнила, что Украина и украинцы имеют большую поддержку Великобритании и Канады. Многие наши люди получили прибежище в этих странах.

"Большая честь от имени Президента Украины и украинского народа передать подарок Его Высочеству принцу Чарльзу известную марку "Укрпочты" о русском военном корабле", - написала она.

Принц получил блок из шести марок в специальной рамке под стеклом.

Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Кроме того королевская семья приняла участие в совместной молитве за Украину и украинцев "Боже Великий Єдиний, нам Україну храни" в Соборе Успения Пресвятой Богородицы.

Юлия Ковалив пишет, что поражена интересом, который принц и герцогиня уделили украинским традициям, бережно хранимым в Канаде.

"Визит королевской семьи до нашей общины - это важный знак солидарности с украинцами в защите нашей государственности и независимости", - добавила она.

Видео: facebook.com/yuliya.kovaliv