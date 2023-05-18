Приносять розлуку та бідність: 6 подарунків, які не можна дарувати чоловікам

Годинник

Вважається, що подарований годинник відраховує час до смерті людини або час до розлуки з коханим чоловіком.

Ножі

Подарований гострий предмет приносить в будинок велику напругу у всіх сферах життя. Зокрема, таким чином можна "перерізати" добрі стосунки та накликати конфлікти та суперечки.

Шкарпетки

Багато жінок вважають такий подарунок практичним і якимсь виразом турботи і уваги про партнера, але це не так. Такий подарунок обіцяє сімейні сварки і конфлікти.

Гаманець

Дарувати речі, у яких зберігатимуться гроші - невдала ідея. Цим можна відвернути фінансові потоки від людини. Якщо ж ви все-таки вирішили презентувати таку річ, обов'язково покладіть всередину купюру або монету.

Ланцюжок

Існує прикмета, якщо подарований ланцюжок розірветься - то й стосунки найближчим часом розірвуться.

Краватка

Вважається, що подарована краватка прив'яже до вас чоловіка і зробить занадто залежним. Тому варто утримуватися від такого презенту.