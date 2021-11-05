Приносят беды, разлуку и нищету: эти вещи нельзя дарить женщинам

Неудачные подарки по приметам и суевериям

Жемчуг. Считается, что такой подарок сулит получательнице слезы, символом которых являются жемчужинки.

Средства личной гигиены. Согласно приметам, эти вещи - к болезни, либо охлаждению отношений, ссоре и даже разлуке.

Носовой платок. Подаренный маленький платочек предвещает получательнице слёзы, горести и неприятности.

Расческа. Особенно с тонкими острыми зубчиками. Такой предмет приравнивается к острым предметам - ножам, иглам, вилкам, которые дарить нельзя никому.

Часы. Подаренные часы приведут к скорой разлуке. Считается, что часы будто ускоряют жизнь человеку, получившему такой презент.

Зеркало. По одной из примет, если взрослая женщина дарит молодой зеркало, она хочет забрать ее красоту. Впрочем, этот предмет - скверный подарок для любого человека, вне зависимости от его пола.

Домашние тапочки. Такой дар предвещает долгие болезни и даже скорую смерть. Особенно, если тапочки белого цвета.

А вот эти вещи могут обидеть женщину

Кастрюли, посуда, прочие кухонные принадлежности. Особенно если для женщины кухня - это ее ежедневные обязанности. Но если получательница любит и увлекается готовкой, такой подарок уместен.

Вещи для ребенка. Одежду, обувь, игрушки нужно дарить малышам, а не их мамам. Разве, если женщина об этом сама попросит.

Одежда. Подобрать одежду порой сложно даже самому себе. А тем более если вы не знаете предпочтения человека по цвету и фасону.

Безделушки, статуэтки, фигурки, картинки и прочая дребедень. Это подарки "ниочем" - они не принесут ни вреда, ни пользы получательнице. В лучшем случае станут лишним пылесборником на полке или займут почетное место в шкафу.

Что-то, связанное с вашей работой. К примеру, если вы дистрибьютор Avon, не нужно вручать в качестве подарка серию косметики этой марки. Исключением может стать, разве если вы ювелир.