Никогда не дарите эти вещи мужчинам: приносят разлуку и нищету

При выборе подарка мужчинам следует быть предельно внимательными, так как неверно выбранная вещь может принести в его жизнь серьезные неприятности. Как не прогадать с презентом мужу, брату, отцу, сыну, другу - читайте ниже в нашем материале.

Ножи и другие острые предметы

Считается, что подаренный нож (ножницы, шило, опасная бритва и т. д.) может принести напряжение во все сферы жизни. Кроме того с таким подарком можно привлечь в дом ссоры и невзгоды.

Носки

Бытует мнение, что в дареных носках мужчина быстро найдет путь из дому. Поэтому лучше воздержитесь от такого презента любимым мужчинам.

Носовые платки

Такой подарок - не самая лучшая идея как для мужчин, так и для женщин. Считается, что носовой платок - это к слезам.

Вязанные вещи

Этот запрет касается женихов. Если девушка до свадьбы подарит парню связанную руками вещь - он будет погуливать в браке.

Цепочки

По одной из примет, если подаренная цепочка разорвется - это знак скорого разрыва отношений.

Зеркала

Запрет на дарение зеркал касается всех, вне зависимости от пола. Раньше люди верили, что зеркало является коридором, ведущим из нашего мира в мир духов.

Посуда

Лучше воздержитесь от такого подарка - ведь можно ненароком пропустить скол, трещину, другой дефект - а это очень плохой знак. Если все же решили подарить посуду, тщательно ее осмотрите и обязательно положите что-то внутрь - пустые сосуды приносят бедность.

Пустой кошелек, сумка или чемодан

Если хотите сделать такой презент мужчине, обязательно вложите внутрь что-либо - пусть даже монету или конфету.

Спиртное

Алкогольные напитки мужчинам дарить можно только при условии, что разопьете вы их вместе. Иначе ваши отношения могут испортиться.

Животные или растения

При таком подарке вы точно должны быть уверены, что он не будет мужчине в тягость. Ведь за "живым" подарком нужно ухаживать - находить на это время и финансы. Если дарите питомца, помните, что за него нужно дать символический выкуп.

Тапочки

Поверье касается тапочек белого цвета, в которых, по некоторым традициям, людей хоронят.

Шкатулки

Если одарить любимого мужчину шкатулкой, то в дальнейшем он будет скрывать от половинки свои мысли.

Расчески для волос

Такой подарок, по мнению славян, может выдать мужчине ваши тайные желания и мысли, которыми вы бы не хотели делиться.

Перчатки, варежки

Считается, что если мужчина потеряет одну перчатку, то уже и сердце не предложит и руки не подаст.

Шарфы и галстуки

Поскольку шарф - это намотанная на шею вещь, мужчине дарить его нельзя, так как это может вызвать ассоциации с удавкой. А галстуки без последствий для кармы можно дарить только очень близкому человеку.

Нижнее белье

Подаренное мужу, любимому парню нижнее белье предрасполагает его к изменам.

Нательные крестики

Дарить крестики можно только при крещении. В других ситуациях даритель передаст мужчине часть своего "креста" - невзгод, болезней, забот.