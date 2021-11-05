Приносять біди, розлуку і злидні: ці речі не можна дарувати жінкам

Невдалі подарунки за прикметами і забобонами

Перли. Вважається, що такий подарунок обіцяє одержувачці сльози, символом яких є перлинки.

Засоби особистої гігієни. Згідно з прикметами, ці речі - до хвороби, або охолодження взаємин, сварки і навіть розлуки.

Носова хусточка. Подарована маленька хустинка віщує одержувачці сльози, прикрощі і неприємності.

Гребінець. Особливо з тонкими гострими зубчиками. Такий предмет прирівнюється до гострих предметів - ножів, голок, виделок, які дарувати не можна нікому.

Годинник. Подарований годинник приведе до швидкої розлуки. Вважається, що годинник ніби прискорює життя людині, яка отримала такий презент.

Дзеркало. За однією з прикмет, якщо доросла жінка дарує молодий дзеркало, вона хоче забрати її красу. Втім, цей предмет - поганий подарунок для будь-якої людини, незалежно від її статі.

Домашні капці. Такий дар віщує довгі хвороби і навіть швидку смерть. Особливо, якщо капці білого кольору.

А ось ці речі можуть образити жінку, яка їх отримала

Каструлі, посуд, інші кухонні приналежності. Особливо якщо для жінки кухня - це її щоденні обов'язки. Але якщо одержувачка любить і захоплюється готуванням, такий подарунок доречний.

Речі для дитини. Одяг, взуття, іграшки потрібно дарувати малюкам, а не їх мамам. Хіба, якщо жінка про це сама попросить.

Одяг. Підібрати одяг часом складно навіть самому собі. А тим більше якщо ви не знаєте смаки людини за кольором і фасоном.

Дрібнички, статуетки, фігурки, картинки та інші дрібниці. Це подарунки "ніпрощо" - вони не принесуть ні шкоди, ні користі одержувачці. У кращому випадку стануть зайвим пилозбірником на полиці або займуть почесне місце в шафі.

Щось, пов'язане з вашою роботою. Наприклад, якщо ви дистриб'ютор Avon, не потрібно вручати в якості подарунка серію косметики цієї марки. Винятком може стати, хіба якщо ви ювелір.