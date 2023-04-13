Знижується самооцінка: що категорично не можна казати дітям

Хлопчики не плачуть, заспокойся

За словами експерта, забороняти дитині висловлювати свої емоції категорично не можна. Необхідно вислухати дитину, поділитися емоціями та досвідом.

Ти впертий як баран

Часто батьки не подумавши можуть сказати дитині: "Ти поводиш себе як мавпа", "ти їси як свиня".

Такі слова принижують дитину та знижують її самооцінку. Експерт каже, що критика повинна бути, але вона не має принижувати.

В мене через тебе серце зупиниться

Інколи батьки можуть сказати: "Ти мене в могилу доведеш".

Коли дитині таке говорять, то вона лише чує, що у всіх бідах та хворобах свої батьків винна лише вона.

Ти не розумієш

Психолог розповіла, що цими словами підкреслюється незрілість людини. В результаті дитина буде думати, що вона не розумна.

Ти все робиш не так

У таких ситуаціях дитина чує: "я не такий, я не нормальний". Краще пояснити дитині, як треба зробити, але не з почуттям роздратування.

Чому ти не можеш бути як інші діти

В результаті дитина буде розуміти, що вона гірша, ніж інші. До того ж надалі вона буде порівнювати себе з іншими та бачити в собі лише гірше.

Не будеш слухатися - віддам в інтернат або поліцію

Коли батьки говорять таке дітям, то вони чують: "я наскільки поганий, що батьки хочуть позбутися мене".

Експерт додала, що надалі формується страх зробити помилку і втрачається опора на батьків.