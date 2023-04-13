Знижується самооцінка: що категорично не можна казати дітям

Часто батьки недооцінюють вплив сказаних слів на майбутнє дитини. Поспішаючи вранці, дорослі можуть сказати дитині не зовсім правильні слова. Такі фрази можуть глибоко поранити дитину та вплинути на її майбутнє.
Що категорично не можна казати, повідомила дитячий психолог Олена Погорєлова в Instagram.
За словами експерта, забороняти дитині висловлювати свої емоції категорично не можна. Необхідно вислухати дитину, поділитися емоціями та досвідом.
Часто батьки не подумавши можуть сказати дитині: "Ти поводиш себе як мавпа", "ти їси як свиня".
Такі слова принижують дитину та знижують її самооцінку. Експерт каже, що критика повинна бути, але вона не має принижувати.
Інколи батьки можуть сказати: "Ти мене в могилу доведеш".
Коли дитині таке говорять, то вона лише чує, що у всіх бідах та хворобах свої батьків винна лише вона.
Психолог розповіла, що цими словами підкреслюється незрілість людини. В результаті дитина буде думати, що вона не розумна.
У таких ситуаціях дитина чує: "я не такий, я не нормальний". Краще пояснити дитині, як треба зробити, але не з почуттям роздратування.
В результаті дитина буде розуміти, що вона гірша, ніж інші. До того ж надалі вона буде порівнювати себе з іншими та бачити в собі лише гірше.
Коли батьки говорять таке дітям, то вони чують: "я наскільки поганий, що батьки хочуть позбутися мене".
Експерт додала, що надалі формується страх зробити помилку і втрачається опора на батьків.
Раніше вчені називали напій, який шкідливий для мозку дитини.
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