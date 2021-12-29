Ученые назвали напиток, который вреден для мозга ребенка

Родителям стоит следить за тем, какие продукты потребляют их дети. Все потому, что они влияют не только на их самочувствие и развитие, но и на когнитивное здоровье. В частности, для дошкольников особенно опасны сладкие напитки, ведь они могут повредить работу мозга.

Так, ученые исследовали около 6400 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они спрашивали их, как часто они употребляют сладкие напитки. Они сравнили эти ответы с производительностью детей на тестах исполнительной функции.

Как выяснилось, большее потребление сладких напитков было связано с худшими показателями по этим оценкам.

"Это служит прекрасным напоминанием родителям, что газированные напитки, энергетики и соки не должны быть основными напитками, которые предлагаются дома или доступны детям", – говорится в исследовании.

Ученые говорят, что лучший напиток для ребенка-это вода. К тому же к ней можно добавить ягоды, цитрусовые или даже огурцы, чтобы придать ей вкус.

Кроме того, водой можно разбавить фреш в пропорции 70% воды на 30% сока.

Важно ограничить сладкие газировки навсегда. Это влияние на когнитивные функции не ограничивается краткосрочным периодом. Отмечается, что слишком большое употребление сладкой газировки в детстве влияет на сознание детей в дальнейшей жизни, а именно ухудшается память во взрослом возрасте.