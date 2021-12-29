ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые назвали напиток, который вреден для мозга ребенка

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 21:31
Ученые назвали напиток, который вреден для мозга ребенка Назван напиток, который может навредить мозгу ребенка (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Родителям стоит следить за тем, какие продукты потребляют их дети. Все потому, что они влияют не только на их самочувствие и развитие, но и на когнитивное здоровье. В частности, для дошкольников особенно опасны сладкие напитки, ведь они могут повредить работу мозга.

Об этом пишет Nutrients.

Так, ученые исследовали около 6400 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они спрашивали их, как часто они употребляют сладкие напитки. Они сравнили эти ответы с производительностью детей на тестах исполнительной функции.

Как выяснилось, большее потребление сладких напитков было связано с худшими показателями по этим оценкам.

"Это служит прекрасным напоминанием родителям, что газированные напитки, энергетики и соки не должны быть основными напитками, которые предлагаются дома или доступны детям", – говорится в исследовании.

Ученые говорят, что лучший напиток для ребенка-это вода. К тому же к ней можно добавить ягоды, цитрусовые или даже огурцы, чтобы придать ей вкус.

Кроме того, водой можно разбавить фреш в пропорции 70% воды на 30% сока.

Важно ограничить сладкие газировки навсегда. Это влияние на когнитивные функции не ограничивается краткосрочным периодом. Отмечается, что слишком большое употребление сладкой газировки в детстве влияет на сознание детей в дальнейшей жизни, а именно ухудшается память во взрослом возрасте.

Ранее мы сообщали о напитке, который поможет снизить уровень холестерина и будет способствовать долголетию.

Также мы писали, что ученые назвали зимний напиток, который может снизить риск сердечного приступа.

Читайте РБК-Украина в Google News
напиток
LITE
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе