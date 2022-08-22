5 фраз, которые ваш ребенок должен слышать каждый день

Очень важно правильно контактировать с детьми, чтобы в семье была гармония лад и психоэмоциональная стабильность.

Я горжусь тобой!

Каждый ребенок хочет быть лучшим для родителей. Ребенок старается хорошо нарисовать, хорошо рассказать стишок, даже если вы этого не требуете от ребенка.

Фраза "Я горжусь тобой" дает ребенку понять, что нам нравится то, что он делает!

Все допускают ошибки. И я тоже.

Когда ребенок очень хочет произвести впечатление, когда он очень старается, ему важно слышать слова поддержки.

Ему важно услышать, что даже "идеальные" родители могут ошибаться.

Я никогда не перестану тебя любить

Страх потерять родительскую любовь - самое разрушительное чувство для детской психики. Когда вы ругаете ребенка, он больше всего боится, что вы больше не будете его любить.

Ребенок должен знать и чувствовать, что независимо от его поведения, вы никогда его не разлюбите, не отдадите, не променяете. Да, вы можете злиться, не купить игрушку, можете быть расстроенными, но вы никогда не перестанете любить своего ребенка.

Давай сделаем, как ты говоришь. Сделаем по-твоему

Соглашаясь с ребенком, мы даем понять, что его решение является правильным. Конечно, есть сферы, где ребенок не может решать, потому что это зона ответственности родителей. Например, то, что касается безопасности - ехать в автокресле или нет, держаться за поручень в автобусе или нет.

Но ребенок может решать, что ему надеть, или в какую игру поиграть.

Я очень ценю твою помощь

Часто родители помощь ребенка воспринимают как должное, мол, что ребенок должен это делать. На самом деле, ребенок никому ничего не должен. Его основная задача развиваться, учиться, играть.

Благодарите ребенка, показывайте, что его старания важны, приятны и ценны для вас. Для многих детей - это мотивация к действию.