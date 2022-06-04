"Приму молодую и здоровую": россияне предлагают украинкам жилье в обмен на интим

В России мужчины, воспользовавшись беспомощностью и бедой украинских женщин, пытаются играть в благодетелей. В социальной сети "ВКонтакте" они публикуют объявления, где предлагают поселить у себя украинок. Взамен они хотят, чтобы женщина готовила и убирала, а также вступала в интимные отношения.

"Помогу украинке с жильем"

Объявления с таким текстом стали все чаще появляться во "Вконтакте". Их авторы абсолютно реальны, так как издание связалось с мужчинами, и они подтвердили свои намерения.

Авторы объявлений "Помогу украинке с жильем" часто не скрывают, что ищут себе партнершу для секса, невесту, домохозяйку или няню для детей. Многие также рассчитывают, что смогут построить с девушками, бегущими от войны, отношения.

Отметим, что многих украинских женщин оккупанты насильно вывозили на территорию России, перед этим отправив их в фильтрационные лагеря. Не все женщины оказываются в РФ по своей воле.

Почему россияне ищут украинок

29-летний Дмитрий из Москвы рассказал изданию, почему он ищет именно украинку и дал такое объявление. По его словам, "девушки из России не уважают парней и им нужны только деньги". Другой москвич сообщил, что россиянки не могут создать уют в доме и не умеют готовить - поэтому он хочет "помочь" украинке.

Разведенный 49-летний мужчина сообщил, что желает взять беженку в свой дом под Москвой, чтобы "она трудилась по хозяйству и занималась с ним сексом". Он считает, что это справедливая плата за жилье в столице!

Часть мужчин также уточняют критерии, которым должна соответствовать беженка, чтобы они были готовы ей помочь.

Например, житель Москвы сообщает, что для "сожительства" ему нужна непременно молодая украинка. Мужчина из Ставрополя, ищущий женщину "в идеале для создания семьи", пишет: "Приму беженку с Украины. Молодую, здоровую, красивую, работящую".