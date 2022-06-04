"Прийму молоду і здорову": росіяни пропонують українкам житло в обмін на інтим

У Росії чоловіки, скориставшись безпорадністю і бідою українських жінок, намагаються грати в благодійників. У соціальній мережі "ВКонтакте" вони публікують оголошення, де пропонують поселити у себе українок. Натомість вони хочуть, щоб жінка готувала і прибирала, а також вступала в інтимні стосунки.

"Допоможу українці з житлом"

Оголошення з таким текстом стали все частіше з'являтися у "ВКонтакте". Їх автори абсолютно реальні, бо видання зв'язалося з чоловіками, і вони підтвердили свої наміри.

Автори оголошень "Допоможу українці з житлом" часто не приховують, що шукають собі партнерку для сексу, наречену, домогосподарку або няню для дітей. Багато також розраховують, що зможуть побудувати з дівчатами, що біжать від війни, відносини.

Зазначимо, що багатьох українських жінок окупанти насильно вивозили на територію Росії, перед цим відправивши їх у фільтраційні табори. Не всі жінки опиняються у РФ по своїй волі.

Чому росіяни шукають українок

29-річний Дмитро з Москви розповів виданню, чому він шукає саме українку і дав таке оголошення. За його словами, "дівчата з Росії не поважають хлопців і їм потрібні тільки гроші". Інший москвич повідомив, що росіянки не можуть створити затишок в домі й не вміють готувати - тому він хоче "допомогти" українці.

Розлучений 49-річний чоловік повідомив, що бажає взяти біженку у свій будинок під Москвою, щоб "вона працювала по господарству і займалася з ним сексом". Він вважає, що це справедлива плата за житло в столиці!

Частина чоловіків також уточнюють критерії, яким повинна відповідати біженка, щоб вони були готові їй допомогти.

Наприклад, житель Москви повідомляє, що для "співжиття" йому потрібна неодмінно молода українка. Чоловік зі Ставрополя, який шукає жінку "в ідеалі для створення сім'ї", пише: "прийму біженку з України. Молоду, здорову, красиву, працьовиту".