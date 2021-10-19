Эти приметы говорят о скором расставании и разводе: на что нужно обратить внимание

Если в вашем доме одновременно прозвенят два звонка, то вам грозит разлука с близким человеком.

Левое ухо горит во вторник – к отъезду вашего избранника на долгий период времени.

Получить в подарок букет желтых цветов – плохая примета, она к разрыву отношений.

Молодожены не продержатся вместе долго, если им на свадьбу подарят часы.

Не стоит дарить друг другу носовые платки или полотенце – к быстрой разлуке.

Если вы внезапно на своем пути обнаружили голубиное перо или увидели двух птиц, которые нежно воркуют – будьте уверены, ваша половинка страдает из-за разлуки.

Потеря обручального кольца – самая плохая примета для супругов. Она говорит о том, что браку скоро придет конец.

Не стоит дарить своей избраннице нарциссы или ландыши – они символизируют холодность и самовлюбленность.

Если девушка потеряла расческу или заколку, то ее ждет разлука с близким человеком.

Если сразу после помолвки начать примерять обручальное кольцо – к расставанию.

Если пара начинает фотографироваться сразу после помолвки, не дожидаясь свадьбы – к разрыву и ссоре.

Потеря подарка от любимого человека – плохой знак, говорит о разрыве отношений.

Если девушка потеряет предмет гардероба (чулок, перчатку и т. д.) – ожидается сильный скандал, а потом разрыв отношений.

Если хозяйка во время уборки случайно дотронется кого-то из членов семьи – ему предстоит дальняя поездка.

Общение с избранником на лестнице, под мостом – плохая примета, ему придется надолго уехать.

С самого утра начал дергаться левый глаз – к конфликту и уходу из дома любимого человека.

Не стоит смотреться с любимым человеком в одно зеркало – к разрыву связи.

Столкнуться лбами на закате солнца – к выяснению отношений и ссорам.

Целоваться на мосту в Полнолуние – к частым ссорам и разрыву.

Принимать в подарок острый предмет или дарить любимому человеку – к разлуке.