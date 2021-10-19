Ці прикмети говорять про швидке розставання і розлучення: на що потрібно звернути увагу

Якщо у вашому будинку одночасно продзвенять два дзвінки, то вам загрожує розлука з близькою людиною.

Ліве вухо горить у вівторок - до від'їзду вашого обранця на довгий проміжок часу.

Отримати в подарунок букет жовтих квітів - погана прикмета, вона до розриву відносин.

Молодята не протримаються разом довго, якщо їм на весілля подарують годинник.

Не варто дарувати один одному носові хустки або рушник – до швидкої розлуки.

Якщо ви раптово на своєму шляху виявили Голубине перо або побачили двох птахів, які ніжно воркують – будьте впевнені, ваша половинка страждає через розлуку.

Втрата обручки - найгірша прикмета для подружжя. Вона говорить про те, що шлюбу скоро прийде кінець.

Не варто дарувати своїй обраниці нарциси або конвалії – вони символізують холодність і самозакоханість.

Якщо дівчина втратила гребінець або шпильку, то її чекає розлука з близькою людиною.

Якщо відразу після заручин почати приміряти обручку – до розставання.

Якщо пара починає фотографуватися відразу після заручин, не чекаючи весілля – до розриву і сварці.

Втрата подарунка від коханої людини – поганий знак, говорить про розрив відносин.

Якщо дівчина втратить предмет гардероба (панчіх, рукавичку і т.д.) – очікується сильний скандал, а потім розрив відносин.

Якщо господиня під час прибирання випадково доторкнеться когось із членів сім'ї - йому належить далека поїздка.

Спілкування з обранцем на сходах, під мостом – погана прикмета, йому доведеться надовго виїхати.

З самого ранку почав смикатися ліве око - до конфлікту і відходу з дому коханої людини.

Не варто виглядати з коханою людиною в одне дзеркало – до розриву зв'язку.

Зіткнутися лобами на заході сонця - до з'ясування відносин і сварок.

Цілуватися на мосту в повний місяць – до частих сварок і розриву.

Приймати в подарунок гострий предмет або дарувати коханій людині – до розлуки.